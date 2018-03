AKTIE IM FOKUS: Datenskandal belastet Facebook weiter - Tief seit Juli 2017

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Facebook-Aktie hat auch zu Beginn der neuen Woche unter Verkaufsdruck gestanden.



Nach minus 14 Prozent in der Vorwoche rutschten die Papiere des von einem Daten-Skandal gebeutelten Online-Netzwerks am Montag um weitere gut anderthalb Prozent auf 156,75 US-Dollar ab - einen weiteren Tiefststand seit Juli 2017.

Jüngst war bekannt geworden, dass sich die britische Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica unerlaubt Zugang zu Daten von Millionen Facebook-Profilen verschafft hatte. Mit Hilfe dieser Daten sollen US-Wähler im amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2016 zugunsten von Donald Trump gezielt beeinflusst worden sein./ag/he