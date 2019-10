AKTIE IM FOKUS: Danone knicken ein - Vorsichtigerer Umsatzausblick

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

PARIS (dpa-AFX Broker) - Ein pessimistischerer Umsatzausausblick von Danone hat die Aktionäre des Lebensmittelkonzerns am Freitag verstimmt.



Die Aktie knickten auf Vormittag um 6,82 Prozent auf 73,22 Euro ein - weniger hatten sie zuletzt im Juni gekostet. Allerdings summiert sich das Plus der Aktien im bisherigen Jahresverlauf damit immer noch auf fast ein Fünftel. So hatte das Unternehmen im ersten Halbjahr von der Nachfrage nach Evian-Wasser in den USA und einem wieder besseren Absatz von Baby-Nahrung in China profitiert, was den Aktien Rückenwind verliehen hatte.

Im dritten Quartal entwickelte sich das Geschäft mit Milchfrischeprodukten nun aber nur verhalten und in Europa drückte der kältere August auf die Wasser-Nachfrage. Daher geht das Management für 2019 nun von einem vergleichbaren Umsatzwachstum von 2,5 Prozent bis 3 Prozent aus. Bislang war der Konzern von rund 3 Prozent ausgegangen. Die durchschnittliche Umsatzschätzung des Marktes dürfte nun fallen, erklärte Analyst John Ennis von der Investmentbank Goldman Sachs./mis/fba

