AKTIE IM FOKUS: Daimler weiter aufwärts - Oddo-Analyst 'zieht den Hut'

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die geplante Aufspaltung von Daimler mit einem Börsengang der Lastwagensparte kommt am Donnerstag bei Investoren weiter gut an.



Am Mittwoch waren die Aktien deshalb nachmittags schon mächtig angesprungen und letztlich fast neun Prozent höher aus dem Handel gegangen. Am Donnerstag ging es nun weiter bergauf um 1,2 Prozent, womit sie im Dax nach Bayer der beste Indexwert waren. Über 65 Euro stehend festigten sie ihr höchstes Niveau seit Mai 2018.

Analysten zogen nun ein positives Fazit. Die Investmentbank Oddo BHF stufte die Aktie wegen der Pläne von "Neutral" auf "Outperform" hoch mit einem auf 80 Euro erhöhten Kursziel. Analyst Michael Foundoukidis sprach in seiner Studie von einem historischen Schritt, vor dem er den "Hut ziehe". Der Schritt mache den Autobauer agiler und lasse auf eine Neubewertung der Daimler-Aktien hoffen, indem der Abschlag für den Konzern als Konglomerat sinken dürfte. Eine Abspaltung der Truck-Sparte sei die mit Abstand beste Wahl./tih/fba