AKTIE IM FOKUS: Daimler steigen im Gleichklang mit dem Dax auf Tageshoch

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien des Autobauers Daimler haben am Dienstagnachmittag im Zuge eines sich allgemein spürbar aufhellenden Umfeldes ebenfalls deutlich zugelegt.



Sie kletterten kurz bei 48,43 Euro auf Tageshoch und zeigten sich zuletzt mit plus 1,1 Prozent bei 48,365 Euro konform mit dem Dax -Anstieg.

Nicht zuletzt dürften dabei auch Aussagen während der Investorenkonferenz an diesem Tag gestützt haben. Analyst Jose Asumendi von JPMorgan äußerte sich zumindest positiv dazu: Der Autobauer strebe nach profitablem Wachstum und der Führungsrolle in E-Mobilität und Konnektivität, schrieb er in einer ersten Reaktion und gibt sich unverändert überzeugt vom aktuellen Produktzyklus des Konzerns./ck/he