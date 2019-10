AKTIE IM FOKUS: Daimler geben nach Diesel-Rückruf nach

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Daimler haben am Montag in der Autobranche mit minus 1,2 Prozent besonders deutlich unter Gewinnmitnahmen gelitten.



Die Stuttgarter hatten am Freitagabend mitgeteilt, dass Hunderttausende weiterer Diesel-Fahrzeuge wegen einer unzulässigen Abgastechnik zurückgerufen werden müssen. Einen entsprechenden Rückrufbescheid habe das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erlassen.

Papiere von Daimler und VW hatten den starken Dax-Anstieg nebst SAP in der Vorwoche angeführt.