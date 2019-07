AKTIE IM FOKUS: Daimler nach endgültigen Quartalszahlen im Plus

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Daimler-Aktie hat am Mittwoch den eher enttäuschenden Zahlen zum zweiten Quartal getrotzt und zugelegt.



Nach verhaltenem Start kletterte das Papier des Autobauers bis zum Vormittag rund 1 Prozent ins Plus auf 48,54 Euro und schloss sich so der weiter positiven Branchenstimmung an.

Die weltweite Absatzflaute sowie hohe Rückstellungen rund um den Dieselskandal und Rückrufe wegen möglicher Airbag-Probleme hatten Daimler im zweiten Quartal belastet, wie auch die endgültigen Geschäftszahlen zeigten. Ein Händler verwies unter anderem auf den recht schwachen Barmittelzufluss und die unerwartet hohen Investitionen. Daimler hatte bereits vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass das Quartal deutlich schlechter ausfallen würde als erwartet. Zudem wurden die Ziele für das laufende Jahr bereits nach unten korrigiert.

Das Management des Autobauers habe in einer Telefonkonferenz klar gemacht, die kurzfristigen Herausforderungen anzugehen, schrieb Analyst George Galliers von der US-Investmentbank Goldman Sachs. Da aber abzuwarten bleibe, wie schnell sich die Maßnahmen auf die Zahlen auswirkten, hält der Experte an seiner Verkaufsempfehlung für die Daimler-Aktie fest./niw/la/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------