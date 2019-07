AKTIE IM FOKUS: Daimler nach endgültigen Quartalszahlen an der Dax-Spitze

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Daimler-Aktie hat am Mittwoch den eher enttäuschenden Zahlen zum zweiten Quartal getrotzt und sich an die Spitze des freundlichen Leitindex Dax gesetzt.



Nach verhaltenem Start legte das Papier des Autobauers bis zum Nachmittag um knapp 4 Prozent auf 49,91 Euro zu und schloss sich so der weiter positiven Branchenstimmung an. Außerdem stieg die Daimler-Aktie damit deutlich über die 50-Tage-Linie, die als Indikator für den mittelfristigen Trend gilt.

Die weltweite Absatzflaute sowie hohe Rückstellungen rund um den Dieselskandal und Rückrufe wegen möglicher Airbag-Probleme hatten Daimler im zweiten Quartal belastet, wie auch die endgültigen Geschäftszahlen zeigten. Der freie Barmittelfluss sei negativ und die Margen bei Mercedes-Benz schwach, aber das zweite Halbjahr werde womöglich besser, schrieb Marc-Rene Tonn vom Analysehaus Warburg Research.

Tom Narayan vom Analysehaus RBC sieht in den Zahlen keine großen Überraschungen, das zweite Quartal habe den Vorankündigungen entsprochen. Daimler hatte bereits vor knapp zwei Wochen angekündigt, dass das Quartal deutlich schlechter ausfallen würde als erwartet. Zudem wurden die Ziele für das laufende Jahr bereits nach unten korrigiert.

Allerdings seien 2019 und in den Folgejahren weitere Belastungen in Form von Schadensersatzzahlungen oder Bußgeldern wegen des Diesel-Themas möglich, gab Analyst Michael Punzet von der DZ Bank zu bedenken. Eine deutliche Dividendensenkung erscheine daher wahrscheinlich. Auch aus Sicht von George Galliers von der US-Investmentbank Goldman Sachs bleibt abzuwarten, wie schnell sich die Maßnahmen des Daimler-Managements auf die Geschäftszahlen auswirkten. So hält der Experte an seiner Verkaufsempfehlung für die Aktie fest./niw/la/fba