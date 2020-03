AKTIE IM FOKUS: Daimler mit Krisentief - 'Manager Magazin': Sorge vor Übernahme

Weitere Suchergebnisse zu "Daimler":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Papiere von Daimler sind am Donnerstag mit minus 3 Prozent auf ein weiteres Coronavirus-Krisentief gerutscht.



Das wird den Kampf um die Unabhängigkeit der Stuttgarter nicht vereinfachen, über den das "Manager Magazin" in seiner aktuellen Ausgabe berichtet. Der niedrige Börsenwert lade zu einer Übernahme ein, und die chinesischen Großaktionäre sicherten sich bereits weitere Anteile. "Der Konzern ist in Gefahr. Und die Nervosität in Stuttgart wächst", hieß es.

Im Zuge des Pandemiecrashs haben sich die Daimler-Papiere bereits mehr als halbiert. Angeschlagen sind sie durch die Branchenprobleme allerdings schon länger. Seit dem Zwischenhoch Anfang 2018 verloren sie mehr als zwei Drittel an Wert./ag/mis

