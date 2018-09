AKTIE IM FOKUS: DWS rutschen auf Rekordtief - Topmanager geht zu Berenberg

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der DWS sind am Donnerstag mit 25,015 Euro auf ein neues Rekordtief gerutscht.



Zuletzt lagen die Papiere der Vermögensverwaltungstochter der Deutschen Bank bei 25,17 Euro noch mit gut 1 Prozent im Minus.

Wie am Morgen bekannt wurde, verlässt mit Tim Albrecht ein mehrfach ausgezeichneter Fondsmanager die DWS und heuert bei der Hamburger Berenberg Bank an. Er führte bisher unter anderem den DWS Deutschland und war verantwortlich für Aktieninvestments in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Branchenmagazin "Fonds professionell" bezeichnet den Abgang als "herben Schlag" für die DWS.

Die Börsengeschichte der DWS ist bislang alles andere als ein Erfolg: Seit die Papiere im März zu 32,50 Euro ausgegeben wurden ging es stetig bergab. Ihr Hoch hatten sie schon am ersten Handelstag knapp über 33 Euro erreicht und verloren seither rund ein Viertel./ag/mis