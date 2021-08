AKTIE IM FOKUS: DWS nach Bericht über Untersuchungen unter Druck

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Ein Bericht des "Wall Street Journal" über das Anlage-Management der DWS hat am Donnerstag deren Aktienkurs belastet.



Auf Tradegate verloren die Papiere der Fondsgesellschaft 3,7 Prozent im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. In ihrem Fahrwasser gaben auch die Aktien der Mutter Deutsche Bank um 1,4 Prozent nach.

Dem Bericht zufolge soll die DWS die Angaben zu Nachhaltigkeitskriterien beim Asset Management zu hoch angesetzt haben. Die Untersuchungen durch US-Behörden, zu denen auch die Börsenaufsicht SEC zähle, befänden sich in noch einem frühen Stadium. Ein Händler wies darauf hin, dass die Vorwürfe zwar bekannt seien, die Aktien gleichwohl belasten dürften./bek/mis