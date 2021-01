AKTIE IM FOKUS: Curevac und Bayer steigen bei L&S nach Bericht über Kooperation

Weitere Suchergebnisse zu "CureVac":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Bayer könnten am Donnerstag nach einem Bericht über eine Allianz im Impfstoff-Bereich in den Blick der Anleger rücken.



Das Tübinger Unternehmen Curevac und der Pharma- und Agrarchemiekonzern wollen laut einem Medienbericht bei Weiterentwicklung, Produktion und Vertrieb eines Corona-Impfstoffes zusammenarbeiten, berichtete das Nachrichtenportal "ThePioneer". Der Bericht wurde der Deutschen Presse-Agentur in Regierungskreisen bestätigt.

"Gut für Curevac, aber nur minimal positiv für Bayer", kommentierte ein Händler. Bei Lang & Schwarz reagierten die Bayer-Aktien im weiter steigend erwarteten Gesamtmarkt vorbörslich mit plus 1,5 Prozent auf 52,20 Euro. Curevac legten dort im Vergleich zum Handelsschluss auf Tradegate um 2,8 Prozent zu./ck/jha/