AKTIE IM FOKUS: Curevac steigen - Vielversprechende Daten zu Corona-Impfstoff

FRANKFURT (dpa-AFX) - Curvac-Aktien haben am Montagmittag nach positiven Neuigkeiten zu einem Corona-Impfstoff mit einem Plus von knapp neun Prozent auf 54,80 Euro zur Erholung angesetzt.



Wie das Unternehmen mitteilte, zeigt der Corona-Impfstoffkandidat der zweiten Generation, CV2CoV, eine verbesserte Immunantwort und Schutzwirkung in einer präklinischen Studie an nichtmenschlichen Primaten. Das gelte für den ursprünglichen SARS-CoV-2-Virusstamm, als auch gegenüber den Beta- und Delta-Varianten sowie der Lambda-Variante.