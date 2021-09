AKTIE IM FOKUS: Covestro sehr fest - März-Hoch aber immer noch nicht erreicht

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Covestro-Aktien haben am Mittwoch an der Dax-Spitze mit plus 2,9 Prozent erneut versucht, ein Hoch seit März zu erreichen.



Dies wäre bei einem Kurs von über 59,78 Euro der Fall. Zuletzt kosteten sie 59,48 Euro.

Am Vortag hatten optimistische Aussagen des Kunststoffkonzerns zum dritten Quartal noch nicht für einen Sprung darüber gereicht. Seit Monaten schon ist der Kurs bei knapp unter 60 Euro gedeckelt.

Zur Wochenmitte äußerten sich nun Analysten überwiegend positiv zu Covestro. Das mittelfristige Potenzial aus den geplanten Investitionen sei attraktiv, schrieb etwa Tim Jones von der Deutschen Bank. Markus Mayer von der Baader Bank sieht seine sehr positive Einschätzung für Covestro durch den jüngsten Kapitalmarkttag bestätigt. Die Aktie bleibt für ihn ein "Top Pick"./ajx/jha/