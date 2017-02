AKTIE IM FOKUS: Covestro sacken ab - Gewinnmitnahmen nach Zahlen und Rekordhoch

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Weiter nach oben geht es nicht - das war am Montag offenbar das Motto der Anleger bei Covestro .



Nachdem die Bayer-Kunststofftochter im Schlussquartal 2016 positiv überrascht und über einen starken Jahresstart 2017 berichtet hatte, nutzten sie reihenweise das jüngste Rekordhoch der Aktie, um Kasse zu machen. Neben Befürchtungen über eine Geschäftsverschlechterung im späteren Jahresverlauf sorgten neue Spekulationen über einen Ausstieg des Mutterkonzerns für Verkaufsdruck.

Um die Mittagszeit büßten die Covestro-Aktien 4,16 Prozent auf 69,10 Euro ein - damit waren sie abgeschlagenes Schlusslicht im freundlichen MDax der mittelgroßen Werte. Am Freitag hatten sie bei 72,92 Euro noch den höchsten Stand ihrer noch jungen Börsengeschichte erreicht. Im Oktober 2015 hatte der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer seine Kunststofftochter an die Börse gebracht - gegenüber dem Ausgabepreis von 24,00 Euro hat sich der Wert der Aktie seitdem also gut verdreifacht.

Nach einem Zeitungsbericht sei ein möglicher Anteilsverkauf durch Bayer wieder stärker in den Blick gerückt, sagte ein Händler. Ein Konzernsprecher wies jedoch darauf hin, dass sich der Plan, die verbliebene Beteiligung von rund 64 Prozent abzustoßen, weiterhin auf die nächsten Jahre erstrecke. Das Vorhaben ist schon länger bekannt, da Bayer etwa für die geplante milliardenschwere Übernahme des US-Saatgutkonzerns Monsanto Geld braucht.

ANALYSTEN LOBEN SCHLUSSQUARTAL - UNEINIG ÜBER AUSBLICK

Die jüngste Geschäftsentwicklung von Covestro stieß bei den Analysten unisono auf Lob. Das operative Ergebnis (Ebitda) im Schlussquartal 2016 habe die seit Jahresbeginn gestiegene Konsensschätzung noch übertroffen, lobte etwa Tim Jones von der Deutschen Bank. Sein Kollege Michael Schäfer von der Commerzbank hob zudem die überraschend hohe Dividende hervor. Für das vergangene Jahr will Covestro 1,35 Euro je Aktie an die Anteilseigner ausschütten - das sind 65 Cent mehr als ein Jahr zuvor.

Mit Konzernchef Patrick Thomas einig waren sich die Experten in der Erwartung eines starken ersten Quartals: Thomas stellte eine deutliche Ebitda-Steigerung in Aussicht.

Dass Thomas für 2017 dennoch nur ein operatives Ergebnis auf Vorjahresniveau oder darüber anpeilt, wurde hingegen unterschiedlich interpretiert. Spätestens nach den Zahlen zum ersten Quartal dürften die Konsensschätzungen steigen, glaubt Deutsche-Bank-Analyst Jones. Der sehr konservative Ausblick zum Jahresbeginn sei typisch für Covestro. Dagegen sieht Markus Mayer von der Baader Bank darin ein deutliches Signal, dass die Gewinndynamik nachlassen und im zweiten Halbjahr sogar ins Negative drehen könnte./gl/tih/stb

--- Von Gerold Löhle, dpa-AFX ---