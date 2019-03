AKTIE IM FOKUS: Covestro im Blick - Konkurrent Wanhua mit Kurssprung

Weitere Suchergebnisse zu "Covestro":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Kunststoff-Spezialisten Covestro könnten am Mittwoch nach einem Kurssprung eines chinesischen Konkurrenten einen Blick wert sein.



So legten in China die Papiere von Wanhua um mehr als 8 Prozent zu. Wie die Aktien von Covestro auch hatten Wanhua im vergangenen Jahr unter einem deutlichen Rückgang der Preise für das Schaumstoffvorprodukt MDI gelitten. Die Covestro-Papiere stiegen am Morgen auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um 0,80 Prozent.

Seit Anfang des Jahres sind die Anteilsscheine der Chinesen auf Erholungskurs. Ende Januar hatten Berichte die Runde gemacht, denen zufolge Wanhua erstmals seit Monaten die MDI-Preise angehoben habe./mis/jha/

