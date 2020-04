AKTIE IM FOKUS: Coty fallen - Verlieren Henkel und KKR Interesse?

Weitere Suchergebnisse zu "Coty":

NEW YORK (dpa-AFX) - In einem kräftig steigenden Gesamtmarkt haben die Aktien des US-Parfüm- und Kosmetikherstellers Coty am Mittwoch um 5,4 Prozent auf 5,50 US-Dollar nachgegeben.



Sie fielen zwischenzeitlich auf den niedrigsten Stand seit Anfang Februar.