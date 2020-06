AKTIE IM FOKUS: Corestate klettern an SDax-Spitze - H&A setzt auf 'Alpha List'

Weitere Suchergebnisse zu "Corestate Capital Holding":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Corestate Capital sind am Montag nach einem positiven Analystenkommentar an die Spitze des Nebenwerte-Index SDax geschnellt.



Die Papiere des Immobilieninvestors waren zwischenzeitlich um mehr als 13 Prozent auf 24,24 Euro in die Höhe geklettert und hatten damit den höchsten Stand seit Ende April erreicht. Zuletzt stand ein Plus von gut 10 Prozent zu Buche.

Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hatte die Anteilsscheine von Corestate auf die Auswahlliste "Alpha List" gesetzt und den Papieren damit ein besonders hohes Aufwärtspotenzial bescheinigt. Mit dem erweiterten Management und dem neu zusammengesetzten Aufsichtsrat erscheine die europäische Anlageplattform von Corestate gut positioniert, um angesichts mangelnder Alternativen im aktuellen Niedrigzinsumfeld von der derzeit starken Immobiliennachfrage zu profitieren, schrieben die Analysten./la/jha/