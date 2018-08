AKTIE IM FOKUS: Continental erholen sich an Dax-Spitze etwas vom Kurseinbruch

Weitere Suchergebnisse zu "Continental":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Continental haben sich am Freitag etwas von ihrem Kursrutsch der vergangenen zwei Tage erholt.



Zuletzt stiegen die Papiere an der Dax-Spitze um rund 1 Prozent auf 155,45 Euro.

Der Autozulieferer und Reifenhersteller hatte am Mittwoch wegen schwächerer Geschäfte und höherer Kosten erneut seine Prognose für das laufende Jahr gekappt, woraufhin die Anteilscheine um mehr als 13 Prozent abgesackt waren. Am Donnerstag verloren die Aktien dann gut 4 Prozent.

Am Freitag nun senkten zwar erneut einige Analysten ihre Kursziele, hielten aber an ihren Kaufempfehlungen fest. So schrieb der Experte Marc-Rene Tonn von Warburg Research, dass der mit dem Kurseinbruch einhergehende Vertrauensverlust des Marktes langfristig orientierten Anlegern eine günstige Einstiegschance eröffne./la/he