AKTIE IM FOKUS: Commerzbank geben Gewinne teilweise wieder ab

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien der Commerzbank haben am Montag nach Aussagen zu den Zielen im laufenden Jahr einen Teil ihrer anfänglichen Gewinne wieder abgegeben.



Nach einem Anstieg um bis zu 2,1 Prozent im Tageshoch lagen die Papiere zuletzt nur noch mit 0,82 Prozent im Plus. Vorübergehend waren sie sogar in negatives Terrain gefallen.

"Die Aussagen zum Jahr 2018 sind sehr unpräzise", merkte ein Händler an. Die Commerzbank rechnet in diesem Jahr mit einem "signifikanten" Anstieg des Konzernüberschusses. Hier rechneten Analysten mit einem Mehrfachen des Vorjahreswerts, sagte der Händler. Insofern gäben die qualitativen Prognosen der Bank dem Aktienkurs keinen positiven Impuls./bek/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------