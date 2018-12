AKTIE IM FOKUS: Coca-Cola mit Markt schwach - Auf Jahressicht deutlich besser

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein schwacher Gesamtmarkt hat am Freitag auch den Aktien des Getränkeriesen Coca-Cola zugesetzt.



Mit einem Minus von 0,75 Prozent auf 49,10 US-Dollar entwickelten sie sich im frühen Handel aber in etwa konform mit dem US-Leitindex Dow Jones Industrial .

Analysten der Schweizer Großbank UBS hatten am Donnerstag ihre Kaufempfehlung für die Titel gestrichen, weil sie Risiken für die langfristigen Wachstumsziele des Herstellers sehen. Davon unbeeindruckt hatten die Papiere aber Kurs nach oben genommen. Ihre bisherige Jahresbilanz ist mit einem Plus von gut sieben Prozent ansehnlich - der Dow hat seit Jahresbeginn um knapp anderthalb Prozent nachgegeben.

Zu Wochenbeginn hatte sich Unternehmenschef James Quincey in einem Interview mit dem Finanzsender CNBC für die eigenen Wachstumsaussichten zuversichtlich gezeigt. Der US-Getränkeriese stelle sich zwar auf weniger Wachstum der US-Wirtschaft im kommenden Jahr ein. Die Aussichten 2019 seien unsicher und die Wirtschaft könnte im kommenden Jahr weniger stark wachsen als 2018, sagte Quincey dem TV-Sender. Coca-Cola selbst sei aber für die eigenen Ziele unverändert optimistisch./tav/gl/men