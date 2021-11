AKTIE IM FOKUS: Coba auf Hoch seit 2019 - Bericht zu Ampel-Koalitions-Vorhaben

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Commerzbank -Aktien haben sich am Mittwoch nach einem Bericht des Portals "Focus Online" erstmals seit 2019 wieder der Sieben-Euro-Marke genähert.



Zuletzt gewannen sie 4,2 Prozent auf 6,98 Euro. Händler begründeten den anziehenden Kurs mit einem Bericht, wonach es unter der Ampel-Koalition von SPD, FDP und Grünen die Entscheidung geben könnte, den Verkauf der Commerzbank voranzutreiben.

In dem Bericht heißt es, bei einer Regierungsbeteiligung der Liberalen sollten Staatsbeteiligungen an Privatunternehmen künftig die Ausnahme sein. Dadurch könne auch die Staatsbeteiligung an der Commerzbank, die noch aus der Finanzkrise stammt, auf den Prüfstand kommen. In dem Bericht hieß es weiter, in Kreisen werde über eine gemeinsame Zukunft mit der DZ Bank spekuliert. Eine Sprecherin der Genossenschaftsbank wollte dies auf Anfrage nicht kommentieren./tih/jha/