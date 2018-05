AKTIE IM FOKUS: Cisco nach gutem Lauf und schwachem Ausblick auf Talfahrt

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

NEW YORK (dpa-AFX) - Ein lahmer Ausblick hat am Donnerstag beim Netzwerk-Spezialisten Cisco den Aktienkurs purzeln lassen.



Die Papiere sackten um 3,55 Prozent auf 43,56 US-Dollar ab, womit sie das Schlusslicht im zeitgleich etwas nachgebenden Leitindex Dow Jones Industrial waren. Die Cisco-Papiere blicken aber auch auf einen bislang guten Lauf in diesem Jahr zurück: Während der Dow moderat unter seinem Schlusskurs von Silvester steht, haben die Cisco-Aktien nach dem aktuellen Kursrutsch noch immer fast 14 Prozent zugelegt.

Umsatz- und Gewinnsteigerungen im dritten Geschäftsquartal, die nach Ansicht der schweizerischen Großbank Credit Suisse den Erwartungen entsprachen, reichten den Anlegern auf dem erhöhten Kursniveau nicht aus. Vielmehr konzentrierten sie sich auf den Ausblick des Unternehmens, bei dem sie sich Börsianern zufolge etwas mehr Optimismus gewünscht hatten. Cisco rechnet beim Umsatz im laufenden Quartal mit 12,6 bis 12,9 Milliarden Dollar und beim Gewinn je Aktie mit 68 bis 70 Cent.

Analyst Mitch Steves von RBC Capital werte das dritte Geschäftsquartal des Netzwerk-Spezialisten als solide und auch der Ausblick auf das laufende Jahresviertel habe seinen Schätzungen so gut wie entsprochen. Marktweit seien die Erwartungen aber höher gewesen. Er glaubt, dass diese nun auf ein normalisiertes Niveau gesenkt werden.

Nach Ansicht von Steves eröffnet die vom Ausblick ausgelöste Kursschwäche aber nun eine gute Kaufgelegenheit für die Papiere. Das Wachstum mit Netzwerk-Switches dürfte wegen gut gefüllter Auftragsbücher über mehrere Quartale hinweg gesichert sein. Außerdem habe Cisco zuletzt im Bereich von 42 bis 44 Dollar vermehrt Aktien zurückgekauft, merkte er an./tih/he