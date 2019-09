AKTIE IM FOKUS: Chipwerte steigen - Aussicht für iPhone-Nachfrage hebt Stimmung

Weitere Suchergebnisse zu "ASML Holding NV":

FRANKFURT/PARIS/ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Aktien aus dem europäischen Halbleitersektor haben am Mittwoch Rückenwind von der Aussicht auf eine gute Nachfrage nach dem neuen iPhone erhalten.



Händlern zufolge hob dies in der Lieferkette von Apple , die stark von der Chipbranche geprägt ist, die Stimmung.

In Deutschland rückten Infineon im Dax um 1 Prozent und Dialog Semiconductor sowie Siltronic im MDax um bis zu 1,9 Prozent vor. Europaweit kletterten STMicroelectronics in Paris um 2,4 Prozent und AMS in Zürich um 1,6 Prozent. Die Papiere des Branchenausrüsters ASML rückten um 1,5 Prozent vor auf ein Rekordhoch.

Am Markt wurde auf Analystenstimmen verwiesen, die dem zuletzt vorgestellten iPhone 11 von Apple ein guten Abschneiden bei den Vorab-Bestellungen attestierten. Laut Jeffrey Kvaal von Nomura Research sind die Zahlen vom Wochenende besser als bei dem im Vorjahr veröffentlichten iPhone XR./tih/fba

