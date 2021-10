AKTIE IM FOKUS: Chip-Boom beschert Pfeiffer Vacuum weiteres Rekordhoch

FRANKFURT (dpa-AFX) - Einen neuen Kursrekord haben am Dienstag die Aktien von Pfeiffer Vacuum aufgestellt.



Nach höheren Vorgaben des Maschinenbauers für das Gesamtjahr sprangen die Papiere in der Spitze um neun Prozent auf 212,50 Euro nach oben. Bereits am Vortag hatten sie mit dem Sprung über 193 Euro einen Höchststand erreicht. In der vergangenen Woche waren sie noch wiederholt an der Zone um 192 Euro gescheitert. Auf diesem Niveau lagen auch die alten Höchstkurse vom Januar.

Der Hersteller von Vakuumpumpen profitiert weiter kräftig von der hohen Nachfrage von Chipherstellern. Das Unternehmen rechnet im Gesamtjahr nun mit einem Umsatz von 730 bis 750 Millionen Euro. Zuvor standen 710 bis 730 Millionen im Plan. Das Unternehmen verwies auf einen rekordhohen Auftragsbestand. Die Marge des Ergebnisses vor Zinsen und Steuern bekräftigte Pfeiffer Vacuum mit 12 bis 13 Prozent.

"Der aktuelle Halbleiterzyklus dauert deutlich länger als frühere Zyklen", sagte ein Händler. Entwicklungen wie der Trend zum Homeoffice seien in eine Phase niedriger Lagerbestände gefallen. Entsprechend hoch sei nach wie vor der Investitionsbedarf in der Branche, eine Abschwächung sei nicht in Sicht. Auch Trends wie der Übergang zum Mobilfunkstandard 5G und zur Elektromobilität kurbelten die Nachfrage nach Halbleitern weiter an.

Analyst Martin Comtesse vom US-Investmenthaus Jefferies sprach von einem weiteren starken Quartal von Pfeiffer Vacuum. "Ausrüstungsgüter für die Halbleiterfertigung sind weiterhin stark gefragt". In den Monaten Juli bis September hätten der Umsatz und das operative Ergebnis (Ebit) die Markterwartungen klar übertroffen.

Mit dem Rekordhoch der Aktie von 212,50 Euro hat diese auch die optimistischsten Annahmen von Experten hinter sich gelassen. An der Spitze der Analysten liegt Craig Abbott vom französischen Investmenthaus Kepler Cheuvreux mit einem Kursziel von 190 Euro./bek/ajx/jha/