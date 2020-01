AKTIE IM FOKUS: Charttechnik begünstigt Kursrutsch bei Dr Hoenle

Weitere Suchergebnisse zu "Dr. Hönle":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Dr Hoenle sind am Montag in einen Abverkaufsstrudel geraten.



Unterschrittene charttechnische Linien wurden dafür mitverantwortlich gemacht, dass die Papiere des UV-Technologie-Unternehmens ihr Minus bis zur Mittagszeit auf 5,6 Prozent ausweiteten. 45 Euro bedeuteten zuletzt den tiefsten Stand seit etwa drei Wochen. Am vergangenen Mittwoch hatten sie sich noch erstmals seit Oktober wieder der 50-Euro-Marke genähert. Wenige Cent darunter war ihnen aber die Luft nach oben ausgegangen.

Am Montag wurden am Markt mit den 21- und 50-Tage-Linien zwei vielbeachtete charttechnische Indikatoren thematisiert, die im Bereich zwischen 46 und 46,50 Euro verlaufen und durch den Kursrutsch unterschritten wurden. Unter Anlegern gelten diese Linien als Signalgeber für die kurz- bis mittelfristige Kursentwicklung./tih/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------