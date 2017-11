AKTIE IM FOKUS: Champions-League-Aus belastet Aktienkurs von Borussia Dortmund

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben am Mittwoch nach dem frühen Aus des Vereins in der Fußball-Champions-League um 1,88 Prozent auf 6,525 Euro nachgegeben.



Anfang Oktober hatten die Papiere noch bei 8,36 Euro den höchsten Stand seit dem Jahr 2001 erreicht. Das schwache Abschneiden in der Fußball-Königsklasse und teilweise auch in der Bundesliga hatte die Papiere seither belastet. Erst um die 6,50 Euro herum hatten sie sich zuletzt stabilisiert. Fans und Anleger hoffen nun darauf, dass sich der BVB zumindest noch für die Europa League qualifiziert./mis/oca

