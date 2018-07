AKTIE IM FOKUS: Ceconomy profitiert vorbörslich von Freenet-Einstieg

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Einstieg des Mobilfunkanbieters Freenet hat der MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy am Montag einen vorbörslichen Kurssprung beschert.



Auf der Handelsplattform Tradegate notierten die Ceconomy-Aktien mit 7,85 Euro knapp 10 Prozent über ihrem letzten Xetra-Schlusskurs. Dagegen ging es für die Freenet-Titel um fast 3 Prozent bergab.

Über eine Kapitalerhöhung sichert sich Freenet rund 9 Prozent an dem Betreiber der beiden großen Elektronikhändler, wie beide Unternehmen am Freitag nach Börsenschluss überraschend mitgeteilt hatten. Den Aufschlag von rund 19 Prozent zum Xetra-Schlusskurs, den der Kaufpreis von 8,50 Euro je Ceconomy-Aktie beinhaltet, bezeichnete ein Börsenhändler als ungewöhnlich.

Der strategische und finanzielle Nutzen für Freenet halte sich in Grenzen, was Fragen über die Kapitaldisziplin des Unternehmens aufwerfe, ergänzte Commerzbank-Analystin Heike Pauls. Ein deutlicher Kursrückgang der Freenet-Aktie könnte angesichts der bereits attraktiven Dividendenrendite aber in eine Kaufgelegenheit für langfristig orientierte Investoren münden./gl/jha/

