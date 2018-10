AKTIE IM FOKUS: Ceconomy-Anleger begrüßen Vorstandsumbau - Aktie steigt kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Ceconomy St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die schwer angeschlagenen Ceconomy-Aktien ist es am Montag im vorbörslichen Handel kräftig aufwärts gegangen: Auf der Handelsplattform Tradegate kletterten die Papiere der Media-Saturn-Mutter um 6,4 Prozent auf 4,95 Euro.



Mit 4,23 Euro hatten sie am Donnerstag einen Tiefststand erreicht und dabei im bisherigen Jahresverlauf zwei Drittel an Wert verloren.

Nun soll eine neue Führung die Wende schaffen. Der Aufsichtsrat hat sich mit dem bisherigen Vorstandschef Pieter Haas auf eine sofortige Trennung verständigt. Auch Finanzvorstand Mark Frese verlässt das Unternehmen, sobald ein Nachfolger gefunden wurde.

Am Markt wird die Aussicht auf eine neue Führungsriege zunächst begrüßt. Angesichts einer langen Liste schwacher Entscheidungen samt mehrerer Gewinnwarnungen werde es aber dauern, das Vertrauen der Anleger zurückzugewinnen, warnte ein Börsianer./ag/fba

