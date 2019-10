AKTIE IM FOKUS: Carl Zeiss Meditec stabilisiert - Analysten beruhigen Anleger

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Carl Zeiss Meditec haben ihre Stabilisierung seit Mittwochnachmittag am Donnerstagmorgen mit plus 1,5 Prozent fortgesetzt.



Eine etwas niedrigere Profitabilitätsprognose für das Gesamtjahr hatte die Papiere des Medizintechnikunternehmens am Tag zuvor um bis zu 12 Prozent nach unten gedrückt. Zwischen der einfachen und der exponentiellen 200-Tage-Linie stoppte dann die Talfahrt.

Nun beruhigten die Analysten von Hauck & Aufhäuser und der Commerzbank die Anleger. Hauck-Experte Aliaksandr Halitsa sah nach einem "harmlosen Missgeschick" sogar eine "hervorragende Einstiegschance". Die etwas geringere Ebit-Marge als mit den Eckdaten signalisiert sei alleine auf die Verbuchung zusätzlicher Investitionen im vierten Quartal zurückzuführen. Die fundamentale Lage bleibe unverändert. Coba-Analyst Daniel Wendorff sprach sogar von einer "unnötigen Warnung"./ag/fba