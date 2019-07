AKTIE IM FOKUS: Cancom ziehen an - Analysten: Wachstum beschleunigt sich stark

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach Quartalszahlen des Cloud-Spezialisten Cancom legen deren Aktien am Freitag im vorbörslichen Handel kräftig zu.



Auf der Handelsplattform Tradegate ging es für die SDax -Papiere um rund vier Prozent nach oben im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Damit rücken nun neue Höchstkurse seit Juli vergangenen Jahres in Reichweite.

Die Analysten der Bank Hauck & Aufhäuser sprachen in einer ersten Reaktion von exzellenten Zahlen. So sei der Umsatz im zweiten Quartal auf Jahressicht um 40 Prozent gestiegen und habe damit die Erwartung eines Anstiegs um 25 Prozent deutlich überboten. Das Wachstum aus eigener Kraft habe sich zuletzt erheblich beschleunigt. Auch die Bewertung der Aktien bleibe höchst attraktiv./bek/jha/

