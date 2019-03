AKTIE IM FOKUS: Cancom nach Zahlen und Ausblick gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Cancom":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ieinem Zwischenbericht haben Cancom-Papiere am Donnerstag als einer der besten SDax-Werte um 3,3 Prozent auf 37 Euro zugelegt.



Die Anteile des IT-Dienstleisters näherten sich damit wieder ihrer Hürde knapp über 38 Euro, die jüngst einen weiteren Anstieg aufgehalten hatte.

"Aus der Cloud strahlt es wieder", schrieb Analyst Tim Wunderlich von Hauck & Aufhäuser in Anspielung an den für die Münchner so wichtigen Geschäftsbereich. Der Weg zu wiederkehrenden und dabei hochprofitablen Umsätzen mit Cloud-Lösungen sollte die Neubewertung der Papiere maßgeblich antreiben.

Sein Kollege Wolfgang Specht vom Bankhaus Lampe hält die am Markt erwarteten Wachstumsraten von etwa 11 Prozent beim Umsatz und rund 15 Prozent beim operativen Ergebnis für 2019 für gut erreichbar. Cancom selbst hatte sich zuversichtlich gezeigt, ohne Zahlen zu nennen./ag/mis