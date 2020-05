AKTIE IM FOKUS: CTS Eventim enttäuscht die Anleger - Unsicherheit bleibt

Weitere Suchergebnisse zu "CTS Eventim":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Sorgen in puncto des Ausmaßes der Corona-Belastungen für den Tickethändler- und Eventveranstalter CTS Eventim haben dessen Aktien am Mittwoch belastet.



Sie fielen nach der Vorlage von Zahlen für das erste Quartal in der ersten Handelsstunde um zuletzt fast 4 Prozent.

Dem Unternehmen setzen die Corona-Pandemie und die damit einhergehenden Absagen von Großveranstaltungen zu. Dass der MDax -Konzern derzeit keine solide Prognose geben kann, sorgt für zusätzliche Unsicherheit.

Ein Händler sagte zu den nun vorgelegten Zahlen, sie seien schlechter als erwartet. Analyst Volker Bosse von der Baader Bank sprach gar von einem äußerst schwachen ersten Jahresviertel. Besserung sei angesichts der Rahmenbedingungen nicht in Sicht und der Rest des Jahres dürfte noch schlimmer werden, so der Experte. Er rät weiter zum Verkauf./ajx/mis

