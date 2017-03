AKTIE IM FOKUS: Brenntag-Anleger machen nach Zahlen weiter Kasse

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Hoffnung vieler Aktionäre von Brenntag auf bald wieder besser laufende Geschäfte in den USA hat sich am Dienstag nur bedingt erfüllt.



Viele Anleger ließen sich nach gemischt ausgefallenen Jahreszahlen daher zu Gewinnmitnahmen verleiten. Am Vormittag fielen die Papiere des Chemikalienhändlers als Schlusslicht im Index der mittelgroßen Werte MDax um rund 3 Prozent auf 52,79 Euro - und damit auf den niedrigsten Stand seit sechs Wochen. Schon in den vergangenen Tagen hatte die Aktie den Rückwärtsgang eingelegt, nachdem sie Ende Februar das höchste Niveau seit August 2015 erreicht hatte. Seit dem November-Tief hatten sie zu diesem Zeitpunkt fast 30 Prozent an Wert gewonnen.

Nach Meinung der DZ Bank reflektiert der Kursanstieg in diesem Zeitraum die Hoffnung auf eine starke Erholung im US-Geschäft. "Da sich derzeit nach unserer Einschätzung nur schwer abschätzen lässt, in welchem Ausmaß sich das Ergebnispotenzial in Nordamerika tatsächlich verbessert, halten wir das Chance-Risiko-Verhältnis für unattraktiv", schrieb Analyst Thomas Maul in einer ersten Einschätzung. Brenntag litt dort 2016 vor allem unter einer geringen Nachfrage aus der Öl- und Gasindustrie.

Bei einem "nur begrenzten Wachstum aus eigener Kraft" attestierte sein Kollege Nils-Peter Gehrmann von der Privatbank Hauck & Aufhäuser den Titeln zudem eine mittlerweile anspruchsvolle Bewertung.

Die positiven Aspekte der vorgelegten Geschäftszahlen rückten in den Hintergrund. Der operative Gewinn (Ebitda) im vierten Quartal habe die Markterwartungen zwar leicht verfehlt, das Ergebnis je Aktie (EPS) habe aber wegen Zins- und Steuereffekten die Schätzungen übertroffen, hieß es etwa von Seiten des Berenberg-Analysten Josh Puddle.

Als erfreulich wurde auch die Dividende gewertet, die auf 1,05 Euro je Aktie steigen soll. Dass das Unternehmen für 2017 ein Wachstum des Umsatzes und des operativen Ergebnisses (Ebitda) anpeilt, wurde am Markt derweil mit "vage" bis "positiv" kommentiert. DZ-Experte Maul verwies jedoch einschränkend darauf, dass der gute Unterton auch mit einer schwachen Vorjahresbasis in Verbindung stehe./tih/mis/stb