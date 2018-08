AKTIE IM FOKUS: Breites Interesse am Cenomoy-Anteil an Metro treibt Metro an

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das möglicherweise breite Interesse am Metro-Anteil des Großaktionärs Ceconomy hat am Donnerstagmittag den Metro-Kurs angetrieben.



Er stieg um 2,73 Prozent auf 13,540 Euro. Der chinesische Investor Fosun International und noch andere mögliche Bieter seien an dem rund 9-prozentigen Metro-Anteil des Elektronikhändlers interessiert, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Damit könnte sich ein Bietergefecht um das Aktienpaket anbahnen. Erst zu Wochenbeginn hatte der Elektronikhändler die Gespräche mit dem tschechischen Milliardär Daniel Kretinsky und dessen Partner über den Metro-Anteil öffentlich gemacht. "Fosun tritt vermutlich nicht als strategischer Investor auf, sondern würde den Metro-Anteil als reines Investment betrachten", sagte ein Händler./bek/jha/

