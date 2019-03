AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund unter Druck - Bayern München schließt auf

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Der Verlust des klaren Tabellenvorsprungs von Borussia Dortmund (BVB) vor dem FC Bayern München hat den BVB-Kurs zum Wochenbeginn stark belastet.



Die Papiere der Westfalen rutschten im frühen Handel um knapp sieben Prozent auf 7,26 Euro ab. So niedrig handelten sie letztmals Ende September vergangenen Jahres.

Die Borussia verlor am Freitagabend in Augsburg und liegt in der Tabelle nach Punkten nun gleichauf mit dem Verfolger FC Bayern München. Die Münchener gewannen ihr Auswärtsspiel in Mönchengladbach klar. Damit hätten die Borussen innerhalb kurzer Zeit einen komfortablen Vorsprung von neun Punkten verspielt, sagte ein Händler, das Rennen um die Meisterschaft sei nun wieder völlig offen./bek/mis