AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund steigen auf Hoch seit Oktober 2017

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Aktien von Borussia Dortmund sind nach dem Heimsieg des BvB gegen Eintracht Frankfurt und einen Tag vor dem Champions-League-Auftaktspiel bei Club Brügge auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr gestiegen.



Im Tageshoch von 7,34 Euro erreichten die Papiere den höchsten Kurs seit Ende Oktober 2017. Zuletzt legten sie um gut 4 Prozent auf 7,26 Euro zu und lagen damit auf Platz eins im SDax .

Der gute Start in die Bundesligasaison, vor allem aber die Erwartung eines guten Abschneidens der Dortmunder in der Königsklasse des europäischen Fußballs habe den Kurs zuletzt nach oben getrieben, sagte ein Händler. Gegen den belgischen Meister gälten die Westfalen als klarer Favorit. Zudem sei der Gruppengegner Atletico Madrid mit nur fünf Punkten aus vier Spielen schwach in die neue Saison gestartet, ebenso wie der vierte Gruppengegner AS Monaco.

Hinzu kämen die hohen Kursgewinne der Aktien des Juventus Football Club von rund 70 Prozent in den vergangenen knapp vier Wochen, sagte der Händler, angetrieben vom Wechsel Christiano Ronaldos zu Juventus Turin. In diesem Zeitraum beschleunigte sich auch der Kursanstieg von Borussia Dortmund./bek/men

