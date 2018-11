AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund klettern erneut über 10-Euro-Marke

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund haben am Dienstag einen weiteren Angriff zum Sprung über die 17 Jahre lang unberührte Marke von 10 Euro gestartet.



Schon am Vortag hatten sie diese kurz um einen Cent übersprungen, bevor ihnen dann zunächst die Luft ausging. Nun aber toppten sie dies mit einem Anstieg um mehr als 2 Prozent bis auf 10,04 Euro.

Als Treiber dafür, dass die Fußballaktie in diesem Jahr mit einem Anstieg um fast zwei Drittel der bislang beste SDax -Wert ist, gelten finanziell lukrative Transfers und der zurückgekehrte sportliche Erfolg. Die Borussia führt derzeit die Bundesliga an und hat auch in der lukrativen Champions League in ihrer Gruppe mit der Maximal-Ausbeute von 9 Punkten aus drei Spielen eine "weiße Weste" vorzuweisen./tih/jha/

