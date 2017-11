AKTIE IM FOKUS: Borussia Dortmund vor der Tottenham-Partie gefragt

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Borussia Dortmund (BVB) haben am Dienstag im SDax deutlich zugelegt.



Nach einer schwachen Kursentwicklung zu Wochenauftakt wurde das Plus von 4,38 Prozent am Markt mit Aufbruchstimmung vor der am Abend anstehenden Partie gegen den englischen Vertreter Tottenham Hotspur begründet.

Mit dem ersten Sieg in der laufenden Champions-League-Saison könnte der BVB einen großen Schritt machen, um noch in einem europäischen Wettbewerb überwintern zu können. Für einen Verbleib in der lukrativen Königsklasse gibt es nur noch theoretische Chancen. Aussichtsreich ist aber noch der dritte Tabellenplatz, der nach der Gruppenphase zur Teilnahme an der Europa League berechtigt./tih/mis/jha/

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------