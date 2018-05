AKTIE IM FOKUS: Boeing setzt sich an Dow-Spitze - Berichte zu United-Großauftrag

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX) - Aktien von Boeing haben sich am Freitag nach verhaltenem Start zum Spitzenreiter im Leitindex Dow Jones Industrial gemausert.



Zuletzt kletterten die Papiere des Flugzeugbauers um fast 2 Prozent auf knapp 351 US-Dollar und erreichten so ihren höchsten Stand seit etwa zwei Monaten.

Börsianern zufolge erhielten sie Rückenwind von Medienberichten, wonach Boeing im Kampf um einen Großauftrag von United Airlines die Nase vorn haben könnte. Beim europäischen Konkurrenten Airbus schwinde die Hoffnung, beim Austausch von etwa 50 Jets der Boeing-Reihe 767 mit seinem A330neo zum Zuge zu kommen, hieß es.

Die Aktien von United Airlines dagegen lagen am Freitag mit mehr als 1 Prozent im Minus. Hier sorgte aber eher der Abschied des Finanzchefs Andre Levy für Gesprächsstoff. Einem Experten zufolge kommt sein Rücktritt überraschend./tih/he