AKTIE IM FOKUS: Boeing fallen vorbörslich - 737 Max-Produktion könnte pausieren

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Für die Boeing -Aktien hat sich am Donnerstag ein schwacher Auftakt im New Yorker Handel abgezeichnet.



Sie fielen vorbörslich um fast zweieinhalb Prozent. Der US-Flugzeugbauer Boeing könnte laut eines Medienberichts bereits zum Wochenstart eine Produktionspause für den Krisenjet 737 Max bekanntgeben. Ein solche Pause werde zunehmend als die gangbarste Option gesehen, berichtete das "Wall Street Journal" am Sonntag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Die Alternative wäre, die Produktion weiter zu drosseln./mis/fba