AKTIE IM FOKUS: Boeing brechen weiter ein - Bericht: Ruft Kreditlinie ab

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Aktien von Boeing haben am Mittwoch den freien Fall der vergangenen Wochen noch beschleunigt.



Am Ende des Dow Jones Industrial brachen die Papiere zuletzt um knapp 17 Prozent ein. Damit beliefen sich die Verluste in den vergangenen drei Wochen auf mehr als 40 Prozent.

Mit dem Kurseinbruch der Boeing-Aktien stürzte der Börsenwert am Mittwoch um mehr als 20 Milliarden US-Dollar ab.

Das Unternehmen ruft eine knapp 14 Milliarden US-Dollar schwere Kreditlinie bei Banken vollständig ab, um sich gegen die Belastungen durch das Coronavirus zu stemmen, wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf informierte Personen berichtet. Boeing hatte die Kreditlinie im vergangenen Monat von einem Bankenkonsortium erhalten, um die mit dem 737 Max verbundenen hohen Mittelabflüsse zu finanzieren.

Außerdem wurde bekannt, dass Air Canada im Februar elf Bestellungen des Krisenjets 737 Max gestrichen hat. Das verhagelt Boeing die Auslieferungsbilanz für den vergangenen Monat: 18 Bestellungen stehen 46 Stornierungen gegenüber./bek/fba

