AKTIE IM FOKUS: Boeing bleiben unter Druck

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem tödlichen Flugzeugabsturz in Äthiopien hat Boeing an der Börse weiter einen schweren Stand: Die Aktien des US-Luft- und Raumfahrtriesen gingen am Dienstag mit einem Minus von rund sechs Prozent aus dem US-Handel.



Am Montag hatte der Kurs bereits mehr als fünf Prozent eingebüßt. Im Zuge des zweiten Absturzes einer neuen Boeing 737 Max 8 innerhalb von nur einem halben Jahr verhängten am Dienstag etliche weitere Länder Startverbote.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA steht mit ihrer Einschätzung, dass die Jets flugtauglich seien, zunehmend isoliert da. US-Hersteller Boeing beharrt darauf, dass es bei dem Flugzeugtyp keine Sicherheitsrisiken gebe, verspricht jedoch eine rasche Software-Erweiterung für das System zur Flugkontrolle. Bei dem Unglück am Sonntag waren 157 Menschen ums Leben gekommen. Bereits im Oktober 2018 war eine Boeing 737 Max 8 in Indonesien abgestürzt, dabei starben 189 Menschen./hbr/DP/gl