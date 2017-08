AKTIE IM FOKUS: Blue Apron knicken ein - Verlust unerwartet hoch

Weitere Suchergebnisse zu "Rocket Internet":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien des erst Ende Juni an die Börse gegangenen US-Kochboxenanbieters Blue Apron sind am Donnerstag nach der Vorlage von Geschäftszahlen wieder auf Talfahrt gegangen und auf ein Rekordtief von 5,03 US-Dollar gefallen.



Damit waren sie in der Spitze um mehr als 19 Prozent abgesackt, was den bislang größten prozentualen Tagesverlust der Papiere bedeutete. Zuletzt erholten sich die Anteilscheine etwas und gaben noch um 15,38 Prozent auf 5,28 Dollar nach. Der Ausgabepreise hatte bei 10 Dollar gelegen.

Blue Apron hatte im zweiten Quartal zwar einen unerwartet hohen Umsatz erwirtschaftet, aber zugleich auch einen überraschend hohen Verlust gemeldet. Anleger in Deutschland erhoffen sich von Blue Apron Rückschlüsse auf den Börsenkandidaten und Lebensmittel-Lieferdienst Hellofresh, an dem Rocket Internet beteiligt ist.