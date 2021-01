AKTIE IM FOKUS: Biontech weiter erholt

Weitere Suchergebnisse zu "Pfizer":

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Biontech-Aktien haben am Montag mit einem Kursplus von mehr als sieben Prozent ihre vor dem Wochenende begonnene Erholung fortgesetzt.



Das Mainzer Unternehmen und sein US-Partner Pfizer stellten mit zwei Milliarden Dosen für das laufende Jahr eine deutlich höhere Produktion von Corona-Impfdosen als bisher in Aussicht, wie aus Unterlagen von Biontech an die US-Börsenaufsicht SEC hervorgeht. Die Privatbank Berenberg lobte zudem mögliche weitere Einsatzmöglichkeiten des Corona-Impfstoffs und bestätigte ihre Kaufempfehlung für die Biontech-Aktie.

Bislang hatten Biontech und Pfizer 1,3 Milliarden Dosen angepeilt. Bedingung für die höhere Produktion seien Verbesserungen und Vergrößerungen an den bisherigen Standorten sowie weitere Lieferanten und Vertragspartner für die Herstellung. In der angestrebten Zahl von zwei Milliarden Dosen ist den Angaben zufolge die jüngst genehmigte Erhöhung von fünf auf sechs Dosen pro Ampulle enthalten. Pfizer-Papiere gewannen im freundlichen Branchenumfeld über ein Prozent./gl/fba

