AKTIE IM FOKUS: Biontech auf Tradegate etwas erholt - Experten: Überreaktion

Die Anteile des Corona-Impfstoffpioniers Biontech erholen sich zum Wochensatart etwas vom Kursrutsch der vergangenen beiden Handelstage.



Nachdem sie wegen eines gekürzten Absatzziels des Konkurrenten Moderna und der Aussicht auf eine wirksame Corona-Pille von Pfizer im New Yorker Haupthandel zuletzt um mehr als ein Viertel abgesackt waren, ging es am Montag im Tradegate-Handel um vier Prozent hoch. Am Dienstag werden von dem Mainzer Unternehmen die Quartalszahlen erwartet.

Experten halten den jüngsten Rücksetzer für übertrieben. "Auch wenn ein Neueinstieg bei Aktien reiner Impfstoffspezialisten momentan nicht angesagt ist: Panikverkäufe sind es auch nicht", sagte am Montag der Börsenbrief-Autor Hans Bernecker. Neue Medikamente zur Minderung von Krankheitsverläufen änderten bisher nichts daran, dass eine Impfnotwendigkeit weiter propagiert werde. Ähnlich sieht es auch die Bryan-Garnier-Analystin Olga Smolentseva, die keinen Abbruch der Impfbemühungen vermutet. Impfungen blieben der vorerst effektivste Ansatz, um die Verbreitung des Virus einzudämmen, so die Expertin./tih/jha/