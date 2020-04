AKTIE IM FOKUS: Bilfinger nach kassierter Prognose weit abgeschlagen im SDax

Weitere Suchergebnisse zu "Bilfinger":

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien des Industriedienstleisters Bilfinger sind am Mittwoch nach einer gestrichenen Jahresprognose unter die Räder gekommen.



Das Papier gab am Vormittag in der Spitze um fast 15 Prozent auf einen Preis von 13,13 Euro nach und landete so mit großem Abstand auf dem letzten Platz im Nebenwertindex SDax . Dem Unternehmen macht neben der Virus-Krise auch der zeitgleiche Ölpreisverfall zu schaffen. Das Management will daher auch den Dividendenvorschlag "überdenken". Seit Beginn des Corona-Crashs an den Börsen ist das Papier um mehr als 60 Prozent eingebrochen./kro/mis

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------