AKTIE IM FOKUS: Bilanz sollte Lanxess-Kurs Schwung nach oben geben

FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Lanxess dürften am Mittwoch nach vorgelegten Zahlen einen Erholungskurs einschlagen.



Sie legten auf Tradegate vorbörslich um 1,1 Prozent auf 42,00 Euro zu. Allerdings haben sie seit dem 24. Februar, als die Angst vor den Auswirkungen der Coronavirus-Krise an den Finanzmärkten wuchs, auch rund ein Drittel an Wert eingebüßt.

Die Analysten von JPMorgan und Goldman Sachs hoben nun vor allem das etwas besser als erwartet ausgefallene operative Ergebnis (Ebitda) des Spezialchemiekonzerns im vierten Quartal 2019 hervor. JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi monierte zugleich aber den "deutlich geringeren freien Barmittelfluss". Das tags zuvor überraschend angekündigte Aktienrückkaufprogramm lobte er und sieht dennoch weiter ausreichende Mittel für mögliche Zukäufe. Der Ausblick auf 2020 ist nach Ansicht beider Experten - mögliche negative Einflüsse durch die Coronavirus-Epidemie ausgeschlossen - "wie erwartet" ausgefallen./ck/jha/

