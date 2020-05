AKTIE IM FOKUS: Beyond Meat bleibt in Coronazeiten im Rally-Modus

Weitere Suchergebnisse zu "Beyond Meat":

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Beyond Meat werden in den USA mehr und mehr zu einem Gewinner in Zeiten der Viruskrise.



Am Mittwoch schossen die Papiere wegen starker Quartalszahlen des Fleischersatz-Herstellers um 18,6 Prozent nach oben auf den höchsten Stand seit Februar. Neuerdings ist die Rally aus der Frühphase des Börsengangs wieder neu entfacht worden: Im März waren sie bei 48 Dollar noch auf den tiefsten Stand seit ihrem ersten Handelstag gefallen, seither sind sie nun während der Viruskrise wieder um das Eineinhalbfache gestiegen.

Erst am Vortag war klar geworden, dass die Corona-Pandemie die US-Fleischindustrie unter Druck bringt. Fabriken großer Hersteller wie Smithfield oder Tyson Foods gelten als Covid-19-Infektionsherde und mussten pandemiebedingt schließen. Die Hamburger-Kette Wendy's hatte am Dienstag vor Engpässen in einigen ihrer Schnellrestaurants gewarnt. Beyond Meat verzeichnet hingegen derzeit weiter rasantes Wachstum: Im ersten Quartal stiegen die Erlöse im Jahresvergleich um 141 Prozent.

Gleichzeitig überraschte der Konzern zu Jahresbeginn aber auch mit seiner Profitabilität. Im Auftaktquartal schrieb Beyond Meat einen Gewinn von 1,8 Millionen Dollar, nachdem im Vorjahreszeitraum noch ein Verlust von 6,6 Millionen Dollar angefallen war. An der Wall Street waren nicht nur weniger Umsatz, sondern auch rote Zahlen erwartet worden. Mit dieser Überraschung wurde am Markt auch der kräftige Kurssprung am Mittwoch begründet. Ein zurückgezogener Ausblick, der auch bei Beyond Meat Unsicherheit wegen der Viruskrise ausdrücke, falle aktuell bei Anlegern weniger ins Gewicht, kommentierte ein Börsianer.