AKTIE IM FOKUS: Best Buy brechen trotz höherer Ziele ein - Chef dämpft Euphorie

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Best Buy sind am Dienstag an der Wall Street trotz höherer Ziele für 2018 um mehr als 10 Prozent eingebrochen.



Auslöser des größten Kursverlustes der Aktie in diesem Jahr war die Aussage des Vorstandsvorsitzenden Hubert Joly, dass sich die jüngsten Zuwächse beim Umsatz in diesem Ausmaß nicht fortsetzen dürften. Das schürte an der Börse die Befürchtung, dass Amazon dem Kontrahenten Geschäfte abspenstig machen könnte.

Vorbörslich hatte der Konsumelektronikhändler die Prognosen für das Umsatz- und Gewinnwachstum im kommenden Jahr nach oben geschraubt. Daraufhin war der Aktienkurs im vorbörslichen Handel an der Nasdaq zunächst in der Spitze noch um fast 9 Prozent gestiegen. Nach den Aussagen des Managers fiel der Kurs jedoch deutlich in Minus./bek/mis/he