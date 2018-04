AKTIE IM FOKUS: Bericht um genehmigte Monsanto-Übernahme beflügelt Kurse

Weitere Suchergebnisse zu "Bayer":

FRANKFURT/NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von Monsanto und von Bayer sind am Montag kräftig gestiegen.



Auslöser der Gewinne war ein Bericht des "Wall Street Journal", wonach informierten Kreisen zufolge das US-Justizministerium die Übernahme von Monsanto durch die Leverkusener genehmigen dürfte. Beide Konzerne hätten Verkäufe zusätzlicher Beteiligungen akzeptiert, hieß es in dem Bericht, um so die Übernahme in trockene Tücher zu bringen.

Das ließ Monsanto-Aktien im regulären US-Handel auf den höchsten Stand seit Juli 2014 um 6,7 Prozent zulegen .Papiere von Bayer stiegen im späten Frankfurter Aktienhandel um knapp zwei Prozent auf 95,30 Euro.